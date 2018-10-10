В кукурузных плантациях Фалештского района найдена конопля на 1,2 миллиона леев

Сотрудники полиции нашли на земельном участке площадью около 100 гектаров за пределами сёл Алексеевка – Рэдулений Ной Фалештского района 248 кустов конопли, выращиваемой среди кукурузы.

Как сообщает пресс-служба полиции, было установлено, что земельный участок и сами растения, которые произрастали на 17 участках, хорошо ухожены. Кусты конопли были выкорчеваны, изъяты и направлены на экспертизу. Если бы наркоторговцам удалось реализовать коноплю на чёрном рынке, они получили бы прибыль приблизительно в 1 250 000 леев.

На данный устанавливаются личности владельцев участка. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.