В Kroll не значится

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О том, как главные заказчики кражи миллиарда вышли сухими из воды

Последние несколько лет всё общество с замиранием ожидало появления отчёта Kroll-1, потом Kroll-2. Люди искренне верили, что эти документы покажут, кто украл один миллиард долларов, кто бенефициарий, где они находятся, как вернуть… Более того, предполагалось, что Kroll сам займётся возвратом…

Ожидание и реальность

2 апреля 2015 года вышел первый отчёт Kroll. Заказал его Нацбанк Молдовы, который находился под чутким руководством ДПМ. В первом отчёте фигурировало 39 компаний «группы Шор». На основании этого документа на Шора завели уголовное дело.

13 февраля 2018 года Национальный банк опубликовал синтез доклада Kroll-2 на молдавском языке. Документ содержал 57 страниц и показывал, как были украдены деньги, а также страны, через которые они выводились и куда прибыли.

4 июля 2019 года Комиссия по расследованию банковского мошенничества обнародовала полную версию отчёта Kroll-2, полученную от Антикоррупционной прокуратуры. Нацбанк попал в идиотскую ситуацию. Получается, что почти два года они держали в тайне отчёт из-за своей подчинённости ДПМ!

В тот же вечер представители НБМ заявили, что во второй половине 2017 года они провели переговоры с компанией Kroll о возможности публикации отчёта, но решили не делать этого «в связи с оговоркой о конфиденциальности, предусмотренной в контракте, и проводимым расследованием, чтобы не ограничивать шансы на возвращение украденных активов».

Отчёт, мягко говоря, вызвал смущение у многих аналитиков.

Судите сами. Он составлен на английском языке и занимает 154 страницы. Неужели нельзя было перевести его на молдавский или русский язык?

Достаточно большие фрагменты в нём закрашены. Видимо, речь там идёт о конкретных фамилиях, названиях компаний или об их счетах. Но в таком случае зачем нужен сам отчёт? Причём часть закрасила сама компания Kroll, другую часть – следственная ко-миссия…

Отчёт анализирует в основном траекторию капиталов и кредитов, игнорируя полностью политический фактор и законы, которые были приняты, чтобы позволить кражу миллиарда.

Более того, отчёт ничего не говорит о вине НЦБК, ГП, СИБ, президента Тимофти, премьер-министра Лянкэ, Нацбанка. Можно было указать хотя бы на ошибки этих структур. Но об этом – ни слова. Получается, что Шор действовал сам, без прикрытия, без помощи.

Миллиард украли 25–26 ноября 2014 года, за два дня до парламентских выборов. Деньги увели в офшоры. Крали 77 фирм Шора, которым помогали госорганы, в том числе Антикоррупционная прокуратура!

Кто лжёт: Kroll или прокуратура?

Во введении к отчёту говорится, что детали про заказчиков кражи миллиарда будут представлены в отдельном документе и переданы прокуратуре.

4 июля глава парламентской комиссии Александр Слусарь заявил, что Генеральная прокуратура Молдовы с марта 2018 года знала имена бенефициаров кражи миллиарда. По его словам, об этом комиссия узнала во время беседы с представителями компании Kroll, которая расследовала «кражу века».

Но генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжен заявил 4 июля, что списка с конечными бенефициарами кражи миллиарда не существует. «Никакого приложения к отчёту не существует, нет никакого списка, о котором говорят», – заявил он.

Отчёт утверждает, что с 1 января 2012 по 31 декабря 2014 года были украдены $2,9 млрд. Но 8 июля Антикоррупционная прокуратура тут же выдала пресс-релиз с указанием, что речь всё-таки идёт о 13,34 млрд леев, то есть $600 млн в пересчёте на нынешний курс! Именно столько денег вывели из банков. А 2,9 млрд – это общий кредитный объём, который получили фирмы Шора из трёх его банков.

Однако на момент кражи 13 млрд леев составляли около $1 млрд, а не $600 млн, как это преподносят АП и СМИ Демпартии. Зачем они это делают? Неужели чтобы прикрыть ДПМ и принизить сумму ущерба? Видимо, да.

А вот ещё один важный нюанс, на который мало кто обратил внимание. Отчёт Kroll включил в своё расследование период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г., то есть правление альянса за евроинтеграцию. А Антикоррупционная прокуратура в своём пресс-релизе говорит о периоде 2007 – 2014 годов!

Но ведь деньги были выведены в офшоры 25–26 ноября 2014 года! Именно тогда произошла, собственно говоря, кража миллиарда. Всё остальное – это кредитные истории, которые представляют совсем другой эпизод. Более того, если изучать кредитные операции Banca de Economii, то следовало было начать с 1990-х годов! Почему тогда АП расширила расследование до 2007 года? Почему не до 2005, 2001-го и так далее?

Ответ на поверхности. Игорь Додон – ныне президент страны – был министром экономики в правительстве ПКРМ с 18 сентября 2006 по 11 сентября 2009 года. Зинаида Гречаный – лидер ПСРМ, ныне спикер парламента, была премьер-министром с 31 марта 2008 по 14 сентября 2009 гг.

Демпартии важно было дискредитировать всех своих оппонентов, в том числе тех, кто первым объявил о краже миллиарда и к моменту кражи был в оппозиции.

Ещё одна грубая манипуляция Антикоррупционной прокуратуры в угоду ДПМ в следующем. В её пресс-релизе указывается, что объектом расследования АП является факт выдачи «непокрытых кредитов юридическим лицам, которые не были в состоянии вернуть эти кредиты, а также юридическим лицам, которые были преднамеренно созданы, чтобы вывести финансовые средства из трёх банков, используя метод кредитования».

Разницу заметили? Выдачу плохих кредитов (а явление существовало с 1990-х) поставили в один ряд с юридическими лицами, которые были специально созданы, чтобы вывести миллиард за пределы страны. То есть два разных преступления свалили в одну кучу, чтобы запутать следы и на этом основании обвинить половину страны. Получается: если вы взяли кредит, но ваш залог сегодня выглядит неубедительным, вы – участник кражи миллиарда!

Подчеркнём ещё раз. Миллиард украли 25–26 ноября 2014 года, за два дня до парламентских выборов. Деньги увели в офшоры. Крали 77 фирм Шора, которым помогали гос-органы, в том числе Антикоррупционная прокуратура!

Что раскрыл отчёт

Главный участник аферы – это группа компаний Шора, в которую входит 77 фирм!

Kroll опубликовал выписки из протоколов заседаний правления BЕМ, где принимались решения о выдаче кредитов компаниям «группы Шор». Представители государства Елена Матвеева и Октавиан Калмык не присутствовали на них.

Kroll доказал согласованность действий трёх банков Шора и «группы компаний Шор», что видно из их переписки.

Админсовет BЕМ знал о грязных кредитах и рисках, но всё равно выдавал их. Это видно из информаций, представленных менеджерами BЕМ.

Kroll обнаружил, что с 2012 по 2014 год объём всех займов группе компаний Шора составил $2,9 млрд. «Так, в 2012 году BEM, Banca Socială и Unibank предоставили кредиты на сумму $138,1 млн; в 2013 году – $372,7 млн; за период январь-октябрь 2014 года – $503,7 млн, а в ноябре 2014 года – почти $2 млрд ($1909,2 млн)». Наибольшая сумма кредитов была выдана в ноябре 2014 года – $1,9 млрд.

Очень интересен состав компаний и лиц из «группы Шор»:

1) Agentia de Știri «Novosti Moldova» SRL;

2) «Avia Invest» SRL (Аэропорт);

3) CA «Classica Air» SRL («Previously Nobil Air» SRL) (не бывшая ли компания Плахотнюка?);

4) CA «Klassika Asigurări» SA (ещё со времён Мирона Шора);

5) «Caravita Co» SRL – печально известная компания, которую приписывали Филату;

6) SC «Dufremol» SRL.

Впоследствии эти деньги ушли на счета во многие банки, в том числе ABLV ($477 млн) и PrivatBank в Латвии ($2,1 млрд), в общей сложности $2,5 млрд. Напомним, что это банки Евросоюза, где очень жёсткое законодательство по борьбе с отмыванием денег! Как это было возможно – непонятно. Они также были переведены на счета в банках Республики Молдова, в том числе в три впоследствии обанкротившихся – более $200 млн.

В Россию – $97,8 млн и в другие юрисдикции – $8,4 млн.

Для банковской кражи на ранних стадиях использовались счета группы компаний Шора в Victoriabank, Moldindconbank и Comerţbank. Всего через них вывели в ABLV и PrivatBank $152,7 млн. Напомним, что в то время акционерами или «смотрящими» вышеназванных банков были В. Плахотнюк и В. Платон.

В отчёте Kroll фигурируют 83 гражданина, среди которых и три депутата парламентской фракции Партии ШОР (Марина Таубер, Регина Апостолова, Илан Шор) и кандидат от Партии Шор в депутаты по 44 округу Тараклии – Вячеслав Лупов (Infoton-Com). Также там значатся независимый депутат Виорел Мельник и экс-президент Пётр Лучинский.

В отчёте фигурирует некая Алёна Штефля, супруга бывшего руководителя Таможенной службы Тудора Балицкого. В 2016 году Балицкий открыл новую фирму Modern-Asig с юридическим адресом на улице Тигина, 12, где располагаются офисы нескольких фирм, принадлежащих Илану Шору.

Среди фигурантов – Рита Цвик и Владимир Новосадюк – нынешний глава новостного агентства Sputnik-Moldova. По утверждениям СМИ, они управляли перешедшими под контроль Илана Шора телеканалами Euro TV и ALT TV.

В финале отчёта детективы приводят список стран, где были обнаружены следы украденного миллиарда. Кроме уже упоминавшихся стран, также банки Латвии, России, Китая, Гонконга, Кипра, Турции, Австрии, Швейцарии, США, Германии, Румынии, Нидерландов и ОАЭ.

Чистая беллетристика

Многие эксперты выразили недоумение данным отчётом. Эксперт в области энергетики Сергей Тофилат cчитает, что отчёт по большей части «чис-

тая беллетристика»: сделан непрофессионально, изобилует грубыми ошибками и не отвечает на главные вопросы: каков точный размер украденной суммы и кто за этим стоял?

«В отчёте необходимо было проанализировать весь кредитный портфель до ноября 2014 года и разделить его на две составляющие: обычные кредиты коммерческим фирмам и фиктивные кредиты для подставных компаний», – прокомментировал Сергей Тофилат.

«Кроме того, какой смысл скрывать информацию о бенефициарах, если их имена нам давно известны? – вопрошает С. Тофилат. – Я не исключаю того, что Kroll дали информацию после согласования. Возможно, по этой причине мы не видим имени Плахотнюка среди бенефициаров…»

На самом деле отчёт Kroll-2 не показал нам ничего, кроме того, что главный исполнитель кражи – Илан Шор. Ну и факта, что украли не $1 млрд, а $3 млрд.

Кто конкретно украл миллиард? Неясно.

Где миллиард? Неизвестно.

Можно ли вернуть? Непонятно.

К кому обратиться (имена менеджеров, банков, номера счетов) – тоже ничего!

За что тогда заплатили компании миллион евро?

Отвечу.

Четыре года прокуратура ничего не делала – ждала отчёт Kroll. Пока шло расследование Kroll, Шор и другие имели возможность спрятать деньги… А Kroll косвенно помогал им в этом! Отчёт заказал Нацбанк ДПМ, котoрый сам был соучастником кражи. Он же представил информацию Kroll. Информации от ФБР, ФСБ, Европола и т. д. в отчёте нет.

Там даже нет показаний В. Платона, который представил документы, что он покупал у Плахотнюка банковские акции, которые были украдены у Виорела и Виктора Цопа… А потом проданы Илану Шору.

Странно, но факт! В отчёте присутствует и бизнес-парт-нёр Плахотнюка Илан Шор, и нотариус Плахотнюка Ольга Бондарчук, и даже банк В. Плахотнюка – Victoriabank! Но нет самого Плахотнюка…

Теперь вы понимаете, почему отчёт Kroll полностью отмыл В. Плахотнюка, А. Канду, Ю. Лянкэ, Д. Дрэгуцану, К. Гурина. Они – не при делах!

А ведь супруга губернатора Нацбанка Дрэгуцану… 24 февраля 2019 г. стала депутатом парламента от ДПМ! Сам Д. Дрэгуцану, который позволил вывод 13 млрд леев в офшоры, уходя в отставку получил премию в размере 600 тыс. леев! Напомним, что он работал в фирме Price Waterhouse Coopers, как и сам А. Канду.

А ведь Ю. Лянкэ (ЛДПМ) помог в приватизации BЕМ, взял ответственность за изменение законов о финансовых институтах, выдал секретные госгарантии под 13 млрд леев! Потом, то есть с 2016 года, стал вице-премьером в правительстве ДПМ.

Премьер К. Габурич (будучи представителем ЛДПМ), который 30 марта 2015 года выделил 5,3 млрд леев банкам Шора, стал министром экономики от ДПМ!

С. Бриде, чья фирма Grant Thornton провела аудит в ВЕМ и не нашла там проблем, стал министром экономики от ДПМ!

Министр экономики А. Канду (ДПМ), чья подпись стоит под госгарантиями, чуть было не стал членом комиссии по расследованию кражи!

Там нет хотя бы вице-губернатора Эммы Тэбырцэ, которая следила за тем, чтобы отчисления из Banca Socială 25–26 ноября 2014 года шли незамедлительно к компаниям Шора!

Какие ещё нужны аргументы? Всё логично.

Они заказали отчёт. Как их можно обвинить после этого?

Богдан Цырдя, политолог.