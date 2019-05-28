В Крокмазе укреплено ещё около 2 км дамбы: ГИЧС рассказал, как продвигаются работы

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Более 300 спасателей и 65 единиц техники продолжают работы по укреплению дамбы вблизи населенного пункта Крокмаз района Штефан-Водэ, где существует опасность наводнения из-за повышения уровня воды в реке Днестр.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), вчера спасатели совместно с представителями деконцентрированных правительственных учреждений на местах укрепили защитную дамбу длинной около 1 900 метров. Кроме того, сотрудники ГИЧС, карабинеры и солдаты использовали более 13 тысяч мешков песка на участке протяжностью 2,2 км, передаёт moldpres.md.

В то же время, работники Государственной администрации автомобильных дорог провели работы по укреплению дамбы глиной и галькой на участке около 760 м. Сотрудники местной публичной администрации совместно с местными жителями установили около 80 м дамбы из мешков с песком на окраинах домашних хозяйств для их защиты.

Напомним, что ГИЧС создал кризисную ячейку, которая предпринимает все необходимые меры по предотвращению угрозы наводнения у рек Днестр и Прут. В работах задействованы представители ГИЧС, Вооружённых сил, Агентства «Воды Молдовы», Агентства публичной собственности, Государственной администрации автомобильных дорог, Генерального инспектората полиции и Генерального инспектората карабинеров.