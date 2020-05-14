В Криулянах задержали члена преступной группировки “Макена” (ВИДЕО)

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Правоохранители задержали одного из членов ОПГ “Макена”. 53-летний мужчина был криминальным авторитетом в районе Криуляны и в Вадул-луй-Водэ. Он был приговорён к 7 годам тюремного заключения за нанесение умышленного вреда здоровью и объявлен в розыск.

Задержание произошло 13 мая. Согласно оперативной информации, мужчина скрывался от правоохранительных органов в Криулянах – в доме знакомого, который находится за границей. Разыскиваемого снабжали продовольствием и предметами первой необходимости.

В настоящее время выясняются обстоятельства преступной деятельности задержанного лица.

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