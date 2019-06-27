В Криулянах спасатели вернули в гнездо упавшего аистёнка (ФОТО)

В Криулянах спасатели вернули в гнездо упавшего аистёнка (ФОТО)

Вчера вечером спасатели провели необычную операцию – они вернули в гнездо упавшего аистёнка.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, звонок в Службу 112 был зарегистрирован в 20.25. Жители села Баланешты Криулянского района нашли в траве птенца аиста. Аистёнок упал из гнезда, расположенного на 9-метровом электрическом столбе.

Прибывшие на место спасатели установили у столба выдвижную лестницу и вернули птенца в гнездо. Кроме этого, сотрудники ГИЧС закрепили гнездо так, чтобы птенец не упал снова.

По данным ГИЧС, с начала текущего года было спасено 175 животных.

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