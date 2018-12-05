В Криулянах школьник в шутку сообщил о бомбе в учебном заведении (ВИДЕО)

Школьник из Криулян поставил на уши всю местную полицию. Вчера вечером мальчик отправил SMS-сообщение в службу 112, в котором написал, что в здании школы села Чимишень заложена бомба.

По словам полиции, ложный вызов поступил от одного из учеников местной гимназии. Органы правопорядка тщательно проверили всё здание, но не обнаружили подозрительных объектов, передаёт publika.md.

Пока не известно, что побудило школьника пойти на этот шаг. Обстоятельства инцидента выясняются.