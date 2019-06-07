В Криулянах пропала молодая мама с детьми: родственники просят помощи в их поиске

В Криулянах пропала молодая мама с детьми: родственники просят помощи в их поиске

Женщина с двумя детьми пропала 9 дней назад и до сих пор не вернулась домой. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к жителям страны через соцсети.

Согласно публикации в Facebook, пропала 32-летняя женщина по имени Татьяна Чобану (по документам). Она также использует фамилии Русу и Потапов. 9 дней назад она ушла из дома со своими детьми – 4-летним Богданом и полуторагодовалой Нектарией. С тех пор их никто не видел.

– Несколько дней назад её супруг Марин Чобану написал заявление в Инспекторат полиции Криулян о том, что его жена пропала. Мы хотим знать, что Татьяна жива и здорова, и дети здоровы. Родственники находятся в состоянии шока, – написала автор публикации.

Тех, кто узнал женщину с фотографии, просят звонить по номеру телефона супруга пропавшей – 068639214 (Марин Чобану), или сообщать об этом в полицию.

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