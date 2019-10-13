В Криулянах парень облил бензином бывшую возлюбленную и хотел ее поджечь

В Криулянах парень облил бензином бывшую возлюбленную и хотел ее поджечь

Молодой человек попал в руки полиции после того, как облил бензином несовершеннолетнюю и намеревался ее поджечь. Инцидент произошел вчера, 12 октября, в селе Устья Криулянского района. 

Как пишет deschide.md, 28-летний парень приревновал свою бывшую 14-летнюю возлюбленную и решил отомстить, узнав, что она ему изменила. К счастью, девушке удалось сбежать и сообщить о случившемся в полицию. Источники портала также отметили, что ранее парень состоял в связях и с матерью пострадавшей.

Злоумышленника задержали на 72 часа. По факту попытки убийства возбуждено уголовное дело.

 

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