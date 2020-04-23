В Криулянах ночной вор изнасиловал и ограбил пенсионерку в её доме

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Трагический инцидент произошёл вчера вечером в селе Избиште Криулянского района. В дом пожилой женщины проник злоумышленник.

Как пишет deschide.md, неизвестный изнасиловал и обокрал 86-летнюю женщину. По словам жертвы, злоумышленник ворвался в её дом, принудил к интиму, украл 200 леев и скрылся в неизвестном направлении.

Обстоятельства инцидента выясняются. Правоохранительные органы пытаются установить местонахождение преступника.

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