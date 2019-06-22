В Криулянах мужчина залез на трансформатор и получил удар током

В Криулянах мужчина залез на трансформатор и получил удар током

Мужчина попытался самостоятельно решить проблему с электричеством, залез на трансформатор, где и получил удар током. Инцидент произошёл 19 июня в Криулянском районе.

Намереваясь самостоятельно проверить, есть ли напряжение, он сначала открыл дверь распределительного устройства низкого напряжения и при помощи отвёртки достал до предохранителей, а затем попытался проделать то же самое с устройством высокого напряжения 10 кВ.

В результате пострадавший упал с высоты и сломал ногу, пишет tv8.md. Мужчину доставили в районную больницу, где диагностировали перелом костей стопы правой ноги.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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