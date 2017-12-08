В криковской тюрьме заключенные остались без мобильных телефонов, алкоголя и игральных карт

В пенитенциаре прошли неожиданные обыски.

Сегодня, 8 декабря, в пенитенциаре №15, расположенном в Крикова, заключенные подверглись незапланированным проверкам. В результате были изъяты: 10 мобильных телефонов, 31 аксессуар для них, 35 литров алкоголя, произведенного в тюрьме, 30 наборов игральных карт, 1030 фишек казино, 3 машинки для татуировок и 210 леев.

Правоохранительные органы отмечают, что случаев сопротивления и неповиновения законным требованиям сотрудников тюрьмы, зафиксировано не было.

Ранее более 300 сотрудников пенитенциарной системы были привлечены к масштабным обыскам в местах лишения свободы.