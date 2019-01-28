В Криково пьяный водитель оказал сопротивление правоохранителям (ВИДЕО)

В Криково пьяный водитель оказал сопротивление правоохранителям (ВИДЕО)

Пьяный за рулём и агрессивный – речь идёт о 31-летнем водителе, автомобиль которого остановили в Криково. Ещё одного нетрезвого водителя задержали на одной из столичных улиц.

По пути в наркодиспансер пьяный водитель вёл себя агрессивно и выражался нецензурно в адрес полицейских. Мужчина прошёл тест на алкотестере, который показал уровень алкоголя 0,66 мг. Несмотря на результаты теста, водитель упорно отрицал тот факт, что употреблял алкоголь, пишет canal3.md.

Днём ранее полиция задержала в столице ещё одного пьяного водителя. Мужчина на высокой скорости совершил опасный манёвр и врезался в парковочный столб. Задержанный признался, что выпил перед тем, как сесть за руль.

Оба водителя должны будут заплатить штраф в размере до 42 000 леев. Их также лишат водительских прав на срок до 5 лет.

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