В Крикова заключённым через забор перекинули посылку с наркотиками и дрожжами

Сотрудники Службы охраны пенитенциарного учреждения №4 в Крикова пресекли попытку передачи запрещённых предметов.

Так, неизвестные лица перекинули через тюремный забор подозрительный пакет. Подняв его, охранники обнаружили в нём большое количество сухих дрожжей. Кроме этого, в пакете находилось растительное вещество зелёного оттенка со специфическим запахом, похожее на наркотик, пишет canal3.md.

Найденные вещества были направлены на экспертизу. По данному инциденту были оповещены сотрудники Инспектората полиции Рышкань, которым предстоит выявить нарушителей и привлечь их к ответственности. Они могут понести уголовное наказание.