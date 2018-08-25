В Крикова маршрутка столкнулась с легковушкой: три человека пострадали (ВИДЕО)

В Крикова маршрутка столкнулась с легковушкой: три человека пострадали (ВИДЕО)

Инцидент случился утром сегодня, 25 августа.

Пассажирский микроавтобус №152, в котором было несколько человек, совершил лобовое столкновение с Volkswagen.

Согласно информации полиции, в результате ДТП двум пассажирам понадобилась медицинская помощь на месте, а один человек в возрасте 54 лет был доставлен в больницу, пишет protv.md.

По предварительной информации, виноват в аварии водитель Volkswagen, который выехал на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Тем не менее, официально виновника ДТП предстоит определить полиции.

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