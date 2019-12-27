В Копчаке пенсионерка растапливала печь бензином и получила ожоги

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Пожилая жительница села Копчак получила ожоги после того, как решила растопить печь горючей жидкостью. Инцидент произошел вечером 25 декабря.

Согласно полученным данным, 68-летняя жительница села решила растопить печь, полив дрова горючей жидкостью. Речь идет о бензине. Дрова вспыхнули, а пламя обожгло руки и лицо женщины. Скорая помощь доставила пострадавшую в районную больницу Чадыр-Лунги. Врачи констатировали у женщины ожоги 1-2 степени, передаёт gagauzinfo.md.

На место происшествия прибыли пожарные из Тараклии и Чадыр-Лунги, а также полиция. Специалисты обследовали печь, но каких-либо дефектов в ней не обнаружили.

В региональном управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии призвали жителей автономии ни в коем случае не растапливать печи при помощи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, поскольку это чревато пожаром.