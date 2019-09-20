В Констанце найдено тело молдаванина, утонувшего в море: полиция не исключает версию самоубийства

В Констанце найдено тело молдаванина, утонувшего в море: полиция не исключает версию самоубийства

Тело утонувшего в море 21-летнего гражданина Молдовы было найдено в румынском городе Констанца. По данным полиции, парень проживал в Яссах.

Правоохранительные органы Румынии сообщили, что на теле погибшего не было обнаружено следов насильственной смерти. Полиция не исключает версию самоубийства, передаёт publika.md. Был также найден рюкзак молодого человека, в котором находились психотропные препараты.

Известно, что за несколько дней до трагедии молдаванин написал на своей странице в социальной сети, что он уходит. Парень также делился другими постами, в которых отражалось его эмоциональное состояние, и через которые он давал понять, что употребляет наркотики.

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