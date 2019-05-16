В Конгазе прошли учения по тушению пожаров и помощи пострадавшим (ФОТО)

В Конгазе прошли учения по тушению пожаров и помощи пострадавшим (ФОТО)

На одном из предприятий в селе Конгаз прошли учения, на которых показали, как тушить пожары и оказывать первую помощь пострадавшим. Также проверялась готовность персонала к действиям в условиях угрозы и при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Под контролем спасателей проводилась разведка территории объекта, поиск и тушение очагов возгорания, разрывов энергетических сетей, наличия условных пострадавших и оказания им помощи, пишет gagauzinfo.md. По окончании практических мероприятий Управлением чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия был проведён устный инструктаж по действиям в условиях угроз.

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