В Конгазе прошли учения по тушению пожаров и помощи пострадавшим (ФОТО)

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На одном из предприятий в селе Конгаз прошли учения, на которых показали, как тушить пожары и оказывать первую помощь пострадавшим. Также проверялась готовность персонала к действиям в условиях угрозы и при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Под контролем спасателей проводилась разведка территории объекта, поиск и тушение очагов возгорания, разрывов энергетических сетей, наличия условных пострадавших и оказания им помощи, пишет gagauzinfo.md. По окончании практических мероприятий Управлением чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия был проведён устный инструктаж по действиям в условиях угроз.