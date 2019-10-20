В Конгазе произошло серьёзное ДТП с участием легковушки и трактора (ВИДЕО)

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Вчера утром у въезда в село Конгаз произошло ДТП с участием легкового автомобиля Renault Megan и трактора «МТЗ-82». Момент аварии попал на видеорегистратор.

По словам водителя легковушки, в тот момент только светало, на дороге стоял густой туман. Видимость была низкая и водитель двигался с допустимой скоростью, а позади него следовал другой автомобиль с включенными фарами, передаёт gagauzinfo.md.

– На пути резко появился трактор, который стоял прямо поперек дороги. Ударил по тормозам, но оставалось слишком маленькое расстояние до трактора. К тому же дорога была влажной из-за тумана, – рассказал водитель.

В результате ДТП трое пассажиров Renault Megan были доставлены в больницу с различными травмами. Одному из госпитализированных грозит ампутация ноги. Сам водитель от госпитализации отказался.

Тест на алкоголь показал, что водитель легковушки и тракторист были трезвыми.