В Конгазе после столкновения с трактором перевернулся грузовой автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

В Конгазе после столкновения с трактором перевернулся грузовой автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие произошло на въезде в село Конгаз. Там столкнулись трактор и грузовой автомобиль.

Инцидент произошёл накануне вечером на южном въезде в село Конгаз. В результате сильного столкновения грузовик перевернулся, пишет gagauzinfo.md.

По предварительной информации, авария случилась во время обгона трактора большегрузным транспортным средством. В условиях недостаточной видимости грузовик задел прицепом плуг трактора, после чего фуру занесло, и она перевернулась.

Водитель трактора скрылся с места аварии. Шофёр грузовика получил переломы руки и носа.

Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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