В Конгазе из-за короткого замыкания в доме вспыхнул пожар (ФОТО)

В Конгазе из-за короткого замыкания в доме вспыхнул пожар (ФОТО)

Крупный пожар произошёл накануне в селе Конгаз. Охваченный огнём дом тушили сразу два пожарных расчёта.

В Конгазе загорелся одноэтажный дом, пишет gagauzinfo.md. На место оперативно прибыли пожарные, потушившие возгорание в течение часа.

Всего было охвачено пламенем около 60 кв. метров жилой площади. От дыма и копоти пострадали и другие жилые помещения суммарной площадью в 110 кв. метров.

В доме сгорело имущество хозяев, пострадала часть крыши. Точную причину возгорания предстоит установить. По предварительной версии, речь идёт о коротком замыкании в электропроводке.

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