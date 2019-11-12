В Конгазчике воры вынесли со стройки мешки с цементом

В Конгазчике воры вынесли со стройки мешки с цементом

В селе Конгазчик неизвестные украли 26 мешков цемента, которые предназначались для благоустройства строящегося парка в центре населённого пункта.

Недостача строительного материала была обнаружена 11 ноября. Предположительно злоумышленники действовали ночью. Сумма ущерба составила 1 664 лея, пишет gagauzinfo.md.

По словам примара Конгазчика Дмитрия Икизли, мешки с цементом находились возле здания Дома культуры. В центре села есть камера видеонаблюдения, по материалам которой правоохранители пытаются найти злоумышленников.

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