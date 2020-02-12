В Конгазчике неизвестные вскрыли резервуар на АЗС и выкачали более 800 литров бензина

0

В Конгазчике неизвестные лица под покровом ночи похитили с автозаправочной станции на окраине села почти тонну топлива.

Данную информацию подтвердил примар села Конгазчик Дмитрий Икизли. По его словам, преступление было совершено в ночь на 11 февраля. Преступники сломали навесной замок в одном из резервуаров АЗС и тайно похитили 811 литров бензина. Ущерб составил 14 тысяч 922 лея, передаёт gagauzinfo.md.

Предположительно злоумышленники выкачали бензин из резервуара при помощи специальных насосов. Полиция ведет следствие по факту произошедшей кражи.

Ранее подобное преступление было совершено на территории села Конгаз, где было похищено 350 литров дизельного топливо из большегрузного автомобиля.