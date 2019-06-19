В конце июня на молдавских рынках появятся первые помидоры, выращенные в открытом грунте

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В конце июня на рынках Республики Молдова появятся первые отечественные помидоры, выращенные в открытом грунте.

Речь идет о помидорах из рассады, в то время как посеянные помидоры появятся в конце июля, заявил производитель томатов из Дрокиевского района Тудор Дарие. Что касается качества томатов, Тудор Дарие уточнил, что там, где использовались ирригационные системы, качество томатов лучше. Что касается цен, они будут зависеть от спроса и предложения, но также от покупательной способности людей, которая в настоящее время невелика, отметил Тудор Дарие, передаёт ipn.md.

– Магазины, торгующие помидорами, берут очень небольшие количества у отечественных производителей, и только для ассортимента. Магазины предпочитают импортные помидоры, которые имеют более низкую цену из-за передовых технологий, большого количества сортов и климата, который дает возможность продавать помидоры и вне сезон, – сказал производитель из Дрокии.