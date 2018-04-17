В конце апреля президент встретится с руководителями молдавской диаспоры со всех регионов России

Встреча пройдет в рамках визита, который Игорь Додон совершит в Санкт-Петербург.

Сегодня, 17 апреля, глава государства встретился с председателем молдавской диаспоры в городе Санкт-Петербурге, главой строительного профсоюза Ленинградской области Георгием Пара. Стороны обсудили вопросы, касающиеся ситуации и проблем, с которыми сталкиваются наши сограждане в Санкт-Петербурге. В связи с этим Игорь Додон отметил, что планирует совершить рабочий визит в Российскую Федерацию, в город Санкт-Петербург, в период c 27 по 28 апреля.

– В ходе визита, 28 апреля планирую провести встречу с руководителями молдавской диаспоры со всех регионов Российской Федерации. Также состоится отдельная встреча с нашей молодежью из северной столицы России, – подчеркнул президент на своей странице в соцсети.