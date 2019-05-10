В Комрате зажгли 1 418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны (ФОТО, ВИДЕО)

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1 418 свечей зажгли в Комрате в память о каждом дне Великой Отечественной войны, продлившейся с 1941 по 1945 год. Мероприятие традиционно проводится под патронатом башкана Гагаузии Ирины Влах. В этом году акция прошла в 10-ый раз.

С 18.00 часов у подножия Мемориала воинской славы в Комрате заработала полевая кухня. Желающим предложили отведать солдатскую кашу и выпить фронтовые 100 грамм. Началось мероприятие с музыкально-литературного спектакля, в котором был показан выпускной бал 1941 года, прерванный из-за нападения Германии на Советский Союз, пишет gagauzinfo.md.

Далее последовала насыщенная концертная программа с участием юных исполнителей и звезд гагаузской эстрады. Глава Гагаузии Ирина Влах в своем обращении к участникам мероприятия подчеркнула, что акция «1 418 дней и ночей» стартовала 10 лет назад.

– Первые годы нас собиралось 30-40 человек. Мы вспоминали тех, кто не вернулся с войны и тех, кто ковал нашу победу. Сегодня я рада, что нас не 30 и не 40, а сотни и тысячи человек – комратчан и гостей столицы, – сказала башкан.

Завершилось мероприятие праздничным салютом в сопровождении композиции «День Победы».