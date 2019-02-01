В Комрате задержана юная воровка, ограбившая женщину на рынке

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Сотрудники полиции задержали 21-летнюю жительницу города Бессарабка, которая ограбила женщину на Центральном рынке Комрата.

Как сообщает Управление полиции Гагаузии, в муниципии Комрат на центральном рынке жертвой вора стала 49-летняя жительница села Дезгинжа Комратского района, у которой из сумочки похитили кошелёк. Было установлено, что в кошельке находились денежные средства в сумме 3 400 леев, удостоверение личности и водительское удостоверение.

По факту кражи было начато уголовное преследование. В результате розыскных мероприятий данное преступление было раскрыто за достаточно короткий срок. Лицо, совершившее преступление, было установлено. Ею оказалась 21-летняя жительница города Бессарабка.