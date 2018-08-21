В Комрате вылетевший с дороги BMW врезался в курятник: есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла накануне, 20 августа, во второй половине дня на одной из улиц города.

Там водитель BMW по невыясненным пока причинам не справился с управлением и, вылетев с дороги, врезался в котельцовое строение, которое оказалось курятником. Также машина снесла столб, который рухнул прямо на нее, пишет gagauzinfo.md.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и два пассажира. Они госпитализированы в Комратскую районную больницу.

Жители окрестных домов сообщили, что после ремонта дороги водители стали ездить на больших скоростях и регулярно давят домашнюю птицу. Боятся люди и за детей.

Ущерб, нанесенный владельцу курятника, устанавливается.