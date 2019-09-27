В Комрате введён карантин из-за очага АЧС

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В столице Гагаузии обнаружен очаг африканской чумы свиней. В городе введён карантин, пишет gagauzinfo.md.

По словам главы Агентства по безопасности пищевых продуктов Гагаузии Михаила Тукан, в одном из хозяйств Комрата был зафиксирован падёж двух свиней, а затем и нескольких поросят. Образцы крови животных были отобраны и отправлены на исследование, которое показало, что речь идёт об африканской чуме свиней.

С сегодняшнего дня в Комрате объявлен карантин. На всех въездах в город – на дорогах «Комрат-Кишинёв», «Комрат-Кирсово», «Комрат-Конгазчик», «Комрат-Чок-Майдан», «Комрат-Ферапонтьевка» – будут организованы дезинфекционные посты. Работники примэрии и сотрудники полиции будут проверять проезжающие автомобили и обрабатывать их специальным средством.

На период карантина в городе запрещается перемещение живых свиней. Забой свиней для личного употребления будет возможен только с разрешения ветеринарного врача. Свинина на центральном рынке Комрата будет продаваться, но этот процесс будет жестко контролироваться ветеринарными врачами, сообщает источник.

За два года в Гагаузии были зафиксированы три вспышки вируса африканской чумы свиней – два в селе Бешгиоз и один в городе Вулканешты. Тогда очаги были локализованы.