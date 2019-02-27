В Комрате водитель не заметил ребёнка, неожиданно выскочившего на дорогу

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Водитель легкового авто сбил ребёнка, который неожиданно выбежал на проезжую часть. Инцидент произошёл днём 26 февраля в Комрате.

Как рассказала офицер пресс-службы управления полиции Гагаузии Снежана Тукан, 38-летний житель Комрата, управлявший автомобилем Dacia Logan, совершил наезд на выбежавшую внезапно на проезжую часть дороги девочку 2011 г. р. Водитель вызвал на место происшествия полицию и отвёз пострадавшего ребенка в районную больницу Комрата. Девочка отделалась лишь ушибом правой голени, пишет gagauzinfo.md.

По данному факту проводится проверка. По её результатам будет принято решение в соответствии с положениями действующего законодательства.