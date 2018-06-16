В Комрате вандалы сломали деревья и выкопали цветы в парке

В Комрате вандалы сломали деревья и выкопали цветы в парке

Это уже не первый случай, когда зелёные насаждения местного парка разрушены неизвестными вандалами.

Как сообщил директор МП ЖКХ Иван Караман, в комратском центральном парке была сломана молодая березка, пишет gagauzinfo.md. Стоит отметить, что в парке осенью прошлого года было посажено 7 берёз. Деревья прижились, за ними и другими растениями бережно ухаживали, чтобы парк был красивым и удобным местом отдыха горожан.

Примечательно, что акты вандализма повторяются в Комрате всё чаще и чаще. Неизвестные лица постоянно ломают деревья и выкапывают цветы из клумб.  В связи с этим, администрация МП ЖКХ обращается к жителям и гостям Комрата с просьбой быть более бережными и уважать труд озеленителей, а также не позволять кому-либо портить внешний облик гагаузской столицы.

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