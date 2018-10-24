В Комрате в субботу временно перекроют некоторые улицы

Некоторые улицы муниципия Комрат будут перекрыты в субботу, 27 октября, в связи с прибытием в город с пастырским визитом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает Управление полиции Гагаузии.

Полностью будет перекрыто для движения транспорта и жителей улицы мун.Комрат:

– ул.Ленина от ул.Третьякова до ул.Галацана (Турецкая библиотека);

– ул.Победы от ул.Третьякова до ул.Федько;

– ул.Третьякова от ул.Ленина до ул.Котовского;

– ул.Галацана от ул.Ленина до ул.Пушкина;

Для движения транспорта полностью будут перекрыты улицы:

– ул.Ленина от ул.Федько до ул.Комсомольская;

– ул.Третьякова от ул.Ленина до ул.Пушкина;

– ул.Галацана от ул.Котовского до ул.Пушкина;

– ул.Комсомольская от ул.Котовского до ул.Ленина;

– ул.Победы от ул.Галацана до ул.Освобождения;

Частично будут перекрыты улицы:

– ул.Ленина от ул.Освобождения до железнодорожного переезда;

Проезд транспорта со стороны Кантемира на Кишинев будет осуществляться по маршруту улиц Шевченко, Освобождения, Ялпугская, Гаврилюка.

Проезд транспорта со стороны Кирсово на Кишинев будет осуществляться по маршруту улиц Ленина, Освобождения, Ялпугская, Гаврилюка.

Передвижение прибывших на встречу:

– по ул.Победа от ул.Освобождения до входа на центральную площадь мун.Комрат;

– по ул.Ленина до ул.Галацана, по ул.Галацана до входа на центральную площадь мун.Комрат;

– по ул.Котовского до ул.Галацана, по ул.Галацана до входа на центральную площадь мун.Комрат.

В связи с этим Управление полиции АТО Гагаузия приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать маршрут движения.