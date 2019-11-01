В Комрате в руки правоохранителей попался вор-домушник

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Комрате вора-домушника. В ночь с 26 на 27 сентября злоумышленник взломал окно, проник в дом 30-летней женщины и похитил 1 700 леев и 100 долларов.

В ходе специально-розыскных мероприятий было установлено, что преступление совершил 36-летний житель муниципия Комрат, сообщает gagauzinfo.md.

В настоящее время орган уголовного преследования инспектората полиции Комрат проводит расследование с целью установления всех обстоятельств случившегося.