В Комрате трое неизвестных ограбили женский монастырь в ночь на Рождество (ВИДЕО)

Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения.

В канун католического рождества, 24 декабря, трое неизвестных молодых людей вскрыли замок часовни Свято-Иверского женского монастыря муниципия Комрат. Злоумышленники вынесли из монастыря пожертвования, оставленные прихожанами.

Видеозапись кражи выложил в соцсеть основатель храма отец Иоанн. Священнослужитель призвал родителей уделять больше внимания воспитанию детей.

– Родные наши братья и сестры во Христе – молитвенно просим вас обращать внимание и уделять должное воспитание детям. Воспитывать их в Страхе Божием. Дети – это будущее нашего народа, нашей страны», – отметил Иоанн Пейогло.