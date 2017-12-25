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В Комрате трое неизвестных ограбили женский монастырь в ночь на Рождество (ВИДЕО)

В Комрате трое неизвестных ограбили женский монастырь в ночь на Рождество (ВИДЕО)

Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения.

В канун католического рождества, 24 декабря, трое неизвестных молодых людей вскрыли замок часовни Свято-Иверского женского монастыря муниципия Комрат. Злоумышленники вынесли из монастыря пожертвования, оставленные прихожанами.

Видеозапись кражи выложил в соцсеть основатель храма отец Иоанн. Священнослужитель призвал родителей уделять больше внимания воспитанию детей.

– Родные наши братья и сестры во Христе – молитвенно просим вас обращать внимание и уделять должное воспитание детям. Воспитывать их в Страхе Божием. Дети – это будущее нашего народа, нашей страны», – отметил Иоанн Пейогло. 

Ранее в преддверии праздников в Страшенах обокрали церковь.

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