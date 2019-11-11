В Комрате снят карантин по африканской чуме свиней

0

В Комрате был снят карантин, объявленный в связи с вирусом африканской чумы свиней. На въездах в город прекращают свою работу дезинфекционные посты.

В конце сентября в Гагаузии был введён карантин в связи с обнаруженным очагом вспышки африканской чумы свиней. На всех въездах в город – на дорогах «Комрат-Кишинев», «Комрат-Кирсово», «Комрат-Конгазчик», «Комрат – Чок-Майдан», «Комрат-Ферапонтьевка» – были организованы дезинфекционные посты, на которых дежурили работники примэрии и сотрудники полиции. Они проверяли и обрабатывали проезжающий транспорт специальным дезинфицирующим раствором.

– Карантин продлился 45 дней. В связи с тем, что новых вспышек АЧС зафиксировано не было, сегодня карантин был снят. Все посты прекратили свою работу, – рассказал новостному порталу gagauzinfo.md глава Агентства по безопасности пищевых продуктов Гагаузии Михаил Тукан.

Напомним, что 27 сентября в одном из хозяйств Комрата был зафиксирован случай падежа свиней. Ущерб, нанесённый фермеру, составил около 100 тысяч леев.