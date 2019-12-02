В Комрате сбили 8-летнего школьника: ребёнок отделался ушибом

Житель Одесской области сбил ребёнка в Комрате. Инцидент произошёл утром 29 ноября.
Восьмилетний ребёнок переходил дорогу, когда его сбил проявивший невнимательность водитель автомобиля Volkswagen Passat с украинскими регистрационными номерами.
За рулём машины оказался 50-летний житель города Рени, сообщает gagauzinfo.md. Пострадавшего доставили в комратскую районную больницу. Врачи диагностировали у ребёнка ушиб ноги.
В отношении водителя составлен протокол. Обстоятельства инцидента выясняются.
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