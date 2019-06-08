В Комрате с понедельника начнут хлорирование воды

В Комрате с понедельника начнут хлорирование воды

В муниципии Комрат с 10 июня начнут хлорирование воды, без ее отключения. Об этом сообщается на сайте местной примэрии.

– Муниципальное предприятие «Су-Канал» ставит в известность абонентов, что с 10 июня 2019 года в муниципии Комрат будет производиться хлорирование воды без отключения. В ближайшие дни после хлорирования не рекомендуется употреблять хлорированную воду в пищевых целях, – заявили в компании. 

Поставщик приносит свои извинения жителям за временные неудобства. Справки можно получить по телефону: 029825173, пишет gagauzinfo.md.

 

 

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