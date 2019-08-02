В Комрате разыскивают женщину, присвоившую чужой кошелёк в аптеке: полиция просит помощи граждан (ФОТО)

0

Инспекторат полиции Комрата просит граждан Республики Молдова оказать содействие в установлении личности женщины, которая, тайно похитила кошелёк.

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошёл 26 июля в помещении аптеки, расположенной в Комрате, по улице Победы, 77. Подозреваемая подняла с пола упавший у другого клиента кошелёк, в котором находились денежные средства, после чего скрылась в неизвестном направлении.

Тех, кто располагает какой-либо информацией или узнал женщину, совершившую вышеуказанное преступление, просят сообщать данную информацию по телефонам: 112; 0 (298) 2-57-95; 0798 08 460. Кроме этого, свою информацию можно оставить анонимно на официальном сайте Управления полиции АТО Гагаузия www.upatogagauzia.md в разделе «Электронный ящик доверия».