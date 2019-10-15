В Комрате произошло ДТП с участием трёх автомобилей

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Сегодня, 15 октября, в центре Комрата произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трёх транспортных средств.

Водитель Mercedes Е200 выезжал с переулка Спортивный на центральную улицу Ленина. Совершая манёвр, он не предоставил право преимущественного проезда водителю Mercedes 316. В результате столкновения водитель Mercedes 316 выехал на встречную полосу и задел по касательной автомобиль Renault.

В результате ДТП никто не пострадал. Три автомобиля получили повреждения, передаёт gagauzinfo.md.