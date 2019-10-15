В Комрате произошло ДТП с участием трёх автомобилей

В Комрате произошло ДТП с участием трёх автомобилей

Сегодня, 15 октября, в центре Комрата произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трёх транспортных средств.

Водитель Mercedes Е200 выезжал с переулка Спортивный на центральную улицу Ленина. Совершая манёвр, он не предоставил право преимущественного проезда водителю Mercedes 316. В результате столкновения водитель Mercedes 316 выехал на встречную полосу и задел по касательной автомобиль Renault.

В результате ДТП никто не пострадал. Три автомобиля получили повреждения, передаёт gagauzinfo.md.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md