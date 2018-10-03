В Комрате произошла серьёзная авария с участием маршрутного автобуса и легковушки (ФОТО)

В результате столкновения транспортные средства получили значительные технические повреждения. Никто из пассажиров маршрутки и легкового автомобиля не пострадал.

По словам офицера пресс-службы Управления полиции Гагаузии Снежаны Тукан, инцидент произошел вчера, 2 октября, около полудня, пишет gagauzinfo.md. Авария случилась по улице Третьякова. Там житель Комрата, управлявший автомобилем марки Hyundai, не учел дистанцию, в результате чего врезался в маршрутный микроавтобус марки Mercedes.

Органы правопорядка проводят расследование.