В Комрате произошла серьёзная авария с участием маршрутного автобуса и легковушки (ФОТО)

В Комрате произошла серьёзная авария с участием маршрутного автобуса и легковушки (ФОТО)

В результате столкновения транспортные средства получили значительные технические повреждения. Никто из пассажиров маршрутки и легкового автомобиля не пострадал.

По словам офицера пресс-службы Управления полиции Гагаузии Снежаны Тукан, инцидент произошел вчера, 2 октября, около полудня, пишет gagauzinfo.md. Авария случилась по улице Третьякова. Там житель Комрата, управлявший автомобилем марки Hyundai, не учел дистанцию, в результате чего врезался в маршрутный микроавтобус марки Mercedes.

Органы правопорядка проводят расследование.

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