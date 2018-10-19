В Комрате произошёл взрыв газа: два человека госпитализированы (ФОТО)

Взрыв, спровоцированный утечкой газа, произошел в частном доме. В районную больницу были доставлены два человека.

Инцидент произошел утром 18 октября, по улице Гаврилюка в Комрате. Согласно полученным данным, причиной взрыва стала утечка природного газа в летней кухне домовладения, пишет gagauzinfo.md.

На место происшествия экстренно выехали экипажи полиции и спасательной службы. Пожарным удалось оперативно локализовать и потушить пожар. По предварительной информации, ожоги второй и третьей степени получили два человека.

В результате взрыва и последующего горения пострадало имущество и материальные ценности, находящиеся в кухне и рядом расположенной спальне. Причина взрыва устанавливается.

При возникновении чрезвычайных ситуаций или пожаре следует сообщить по единому номеру экстренных служб 112.