В Комрате при строительстве дороги обнаружены древние захоронения (ФОТО)

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При строительстве комратской объездной дороги рабочие обнаружили захоронения разных исторических эпох. На могилы наткнулись в процессе проведения работ по строительству новой национальной дороги M3, на участке между Чимишлией и селом Порумбень.

Мы наткнулись на захоронения людей, которые жили приблизительно 6 тысяч лет назад. Это 4 век до нашей эры. Сейчас на месте уже работают археологи, – рассказал дорожный рабочий.

Как пишет gagauzinfo.md, всего на месте строительства новой объездной было найдено шестнадцать захоронений разных исторических эпох. Самое старое датируется второй четвертью IV тысячелетия до нашей эры. Также были выявлены и могилы периода бронзового века, раннего периода железного века и средневековья, пишет источник.