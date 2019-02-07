В Комрате при пожаре погибла пенсионерка: женщина была парализована

В Комрате при пожаре погибла пенсионерка: женщина была парализована

Трагический случай произошёл в Комрате 6 февраля. В результате пожара в частном доме погибла местная жительница 1952 года рождения.

Как пишет gagauzinfo.md, пожар вспыхнул вчера днём в частном доме на одной из улиц Комрата. На месте происшествия было установлено, что возгорание произошло в одной из комнат домовладения, принадлежащего пожилой комратчанке. При ликвидации пожара был обнаружен труп хозяйки домовладения, которая при жизни была парализована.

Причина пожара пока не установлена. Полиция проводит расследование трагического случая.

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