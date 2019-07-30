В Комрате правоохранители обнаружили 3 плантации конопли в частных домах (ФОТО)

В Комрате правоохранители обнаружили 3 плантации конопли в частных домах (ФОТО)

Большие площади возделываемой конопли обнаружили сотрудники полиции в трёх домах Комрата. Об этом сообщили в Управлении полиции Гагаузии.

16 июля сотрудниками полиции в домах нескольких жителей Комрата были проведены обыски, пишет gagauzinfo.md. Во дворах трёх домов были обнаружены немалые площади возделываемых кустов конопли, а также было найдено и изъято приспособление для употребления наркотических средств. Кроме того, стражами порядка был обнаружен полиэтиленовый пакет с сухими листьями с характерным запахом конопли.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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