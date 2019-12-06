В Комрате пожарные спасли кошку, забравшуюся на столб

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Необычный казус в Комрате – пожарным пришлось спасать кошку, которая забралась на столб и не могла с него спуститься.

В конце ноября в единый номер экстренных служб поступил звонок от жительницы Комрата, которая попросила помощи в том, чтобы снять с четырехметрового столба по улице Галацана кошку. На место выехали сотрудники части спасателей и пожарных, которые при помощи пожарного автомобиля сумели снять мяукавшего животного. В операции по спасению кошки были задействованы трое пожарных, передаёт gagauzinfo.md.

В региональном управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии призвали жителей региона звонить по номеру телефона 112 лишь в экстренных случаях, требующих спасения жизни людей. Основная задача аварийно-спасательной службы – принятие срочных мер по спасению людей, попавших в беду. Потому на подобные запросы о спасении животных пожарные реагируют лишь тогда, когда есть свободные силы и средства.

Спасатели призывают граждан не пытаться самостоятельно снимать животных с деревьев и столбов. Обычно они спускаются самостоятельно. В этом им можно помочь, оставив неподалеку лакомство или еду. В случае, если животное не слезает с дерева в течение более 20 часов, тогда следует вызвать на место представителей ветеринарной службы.