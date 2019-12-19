В Комрате под колёса авто попал подросток

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Легковой автомобиль сбил ребёнка, перебегавшего дорогу в центре Комрата. Инцидент произошёл в среду, 18 декабря.

В тёмное время суток 13-летний подросток начал перебегать дорогу. Водитель автомобиля Daewoo Nexia не успел затормозить и сбил ребёнка, пишет gagauzinfo.md.

Мужчина сразу же доставил пострадавшего в районную больницу Комрата. Медики констатировали у мальчика перелом руки и ушибы лица.

48-летний водитель прошел тест на алкоголь – он оказался отрицательным. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.