В Комрате под колёса авто попал подросток

В Комрате под колёса авто попал подросток

Легковой автомобиль сбил ребёнка, перебегавшего дорогу в центре Комрата. Инцидент произошёл в среду, 18 декабря.

В тёмное время суток 13-летний подросток начал перебегать дорогу. Водитель автомобиля Daewoo Nexia не успел затормозить и сбил ребёнка, пишет gagauzinfo.md.

Мужчина сразу же доставил пострадавшего в районную больницу Комрата. Медики констатировали у мальчика перелом руки и ушибы лица.

48-летний водитель прошел тест на алкоголь – он оказался отрицательным. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md