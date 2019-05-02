В Комрате определили график работы детских садов летом

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В муниципии Комрат утвердили график закрытия местных детских садов на летний период.

Так, деятельность дошкольных учреждений приостановят на летний период поэтапно, передаёт gagauzinfo.md. В частности, с 3 июня по 14 июля будет прервана работа детских садов №5, 7 и 8. С 15 июля по 31 августа не будут работать детские сады №6 и 9.

Дети, нуждающиеся в посещении детского сада, будут временно направлены в работающие дошкольные учреждения Комрата. По данному вопросу родителям следует обращаться к заведующим детских садов.