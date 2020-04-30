В Комрате неизвестные ограбили АЗС и слили 200 тонн моторного масла

0

Ограбление автозаправочной станции зарегистрировали в коммуне Светлый Комратского района. Инцидент произошёл в период с 24 по 27 апреля.

В правоохранительные органы обратились сотрудники компании, которые рассказали, что с цистерны на заправке пропало около 200 литров моторного масла. Неизвестные скрылись до того, как их обнаружили, пишет gagauzinfo.md.

Ущерб, нанесённый предприятию, предстоит установить. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.