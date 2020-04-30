В Комрате неизвестные ограбили АЗС и слили 200 тонн моторного масла

В Комрате неизвестные ограбили АЗС и слили 200 тонн моторного масла

Ограбление автозаправочной станции зарегистрировали в коммуне Светлый Комратского района. Инцидент произошёл в период с 24 по 27 апреля.

В правоохранительные органы обратились сотрудники компании, которые рассказали, что с цистерны на заправке пропало около 200 литров моторного масла. Неизвестные скрылись до того, как их обнаружили, пишет gagauzinfo.md.

Ущерб, нанесённый предприятию, предстоит установить. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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