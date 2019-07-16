В Комрате на молокозаводе прошли учения по гражданской защите (ФОТО)

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На комратском молокозаводе прошли учения по гражданской защите и действиям в случае чрезвычайных ситуаций. Мероприятия были организованы в целях обеспечения защиты рабочих и собственности завода.

Как пишет gagauzinfo.md, в ходе учений спасателями проверялись знания функциональных обязанностей начальников формирований гражданской защиты, отрабатывались действия по эвакуации персонала, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, а также знания по оказанию первой помощи пострадавшим. Работникам молокозавода оказывалась теоретическая и практическая помощь по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В заключение учений был проведён инструктаж по правилам пользования огнетушителями, мерам безопасности на водных объектах в летний период и оказанию помощи пострадавшим при утоплении, пишет источник.