В Комрате на карантин закрыли детский сад

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Детский сад №5 муниципия Комрат с 6 февраля закрыт на карантин по постановлению центра общественного здоровья.



Как сообщает GRT, воспитанники находятся дома под присмотром своих родных. Медсестра дошкольного учреждения Наталья Катранжи отметила, что это вынужденная мера.

– Согласно постановлению центра общественного здоровья детский сад будет закрыт с 6 по 15 февраля. Что будет дальше, мы не знаем, — сказала она.

Ежедневно центр общественного здоровья Комрата получает оперативные данные от учебных учреждений трех районов Гагаузии и данные посещаемости учащихся. Руководитель центра Иван Хаста отметил, что в детском саду №5 число заболевших детей стремительно увеличилось.

– Заболевания ОРВИ начались 24 января, где в течение дня их количество составило 4. За выходные дни было зарегистрировано еще 16 детей. Затем цифра увеличивалась в арифметической прогрессии, — сказал он.

Иван Хаста сообщил, что 4 февраля из 362 воспитанников посетили детский сад всего 127. Центром общественного здоровья Комрата была проведена проверка по этой ситуации и принято решение совместно с начальником управления здравоохранения Гагаузии и администрацией города закрыть дошкольное учреждение на 7 дней.

– Сейчас ведется мониторинг этих детей силами врачей и медсестры. Одновременно мы следим за динамикой развития. Если ситуация улучшится, мы откроем дошкольное учреждение, — заключил директор центра общественного здоровья Комрата.

Детский сад №5 – единственное учреждение, которое закрыто на карантин.