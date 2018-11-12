В Комрате микроавтобус влетел в столб, а потом в забор: водитель покинул место ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Согласно полученной информации, инцидент произошёл на улице Днестровская, пишет gagauzinfo.md. Водитель автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в столб линий электропередач. От удара машину рикошетом отбросило в забор частного дома.

Водитель решил покинуть место происшествия, но впоследствии его личность была установлена. Им оказался житель Комрата. Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства ДТП.